Italia a învins Ucraina şi va juca finala Billie Jean King Cup

Deţinătoarea trofeului, Italia, a învins Ucraina cu 2-1, vineri, revenind de la 0-1, şi s-a calificat în finala Billie Jean King Cup.

Adversara italiencelor se alege între SUA și Marea Britanie

Victoria obţinută la Shenzhen Bay Sports Centre Arena a ajutat italiencele să devină prima echipă care a ajuns în trei finale consecutive în competiţia feminină de elită, după ce Cehia a câştigat trei titluri consecutive între 2014 şi 2016.

Jasmine Paolini şi Sara Errani au adus victoria în semifinale învingând perechea ucraineană formată din Marta Kostyuk şi Lyudmyla Kichenok cu 6-2, 6-3. Ele au fost aplaudate cu entuziasm de numeroşii fani italieni care au rămas pe locurile lor până aproape de miezul nopţii în sud-estul Chinei.

Fosta numărul trei mondial, Elina Svitolina a ratat mai devreme şansa de a oferi ţării sale un avantaj de 2-0 în meci şi oportunitatea de a lupta pentru primul trofeu duminică, după ce a fost învinsă cu 3-6, 6-4, 6-4 de o inspirată Paolini.

În primul meci al confruntării, Marta Kostyuk a învins-o cu 6-2, 6-3 pe italianca Elisabetta Cocciaretto.

Următoarea adversară a Italiei va fi fie SUA, care va încerca să câştige al 19-lea titlu în competiţia cunoscută anterior sub numele de Fed Cup, fie Marea Britanie, care a fost de patru ori finalistă, cele două echipe urmând să se întâlnească sâmbătă în cealaltă semifinală.