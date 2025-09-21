Italia, campionană pentru a doua oară consecutiv la Billie Jean King Cup

Victoria cu 6-4, 6-2 a lui Paolini a fost prima pentru ea în cea de-a şasea confruntare cu Jessica Pegula şi a ajutat Italia să devină prima echipă care a câştigat titluri consecutive de când Republica Cehă a ridicat trei trofee consecutive între 2014 şi 2016.

În primul meci al finalei, Elisabetta Cocciaretto s-a impus cu 6-4, 6-4 în faţa Emmei Navarro.

„A fost un meci incredibil pentru mine”, a declarat Cocciaretto, numărul 91 mondial, care a revenit de la 2-4 în setul al doilea şi a învins-o pe adversara sa în 89 de minute, în faţa unei săli pline la Shenzhen Bay Sports Centre Arena. „Ştiam că este o jucătoare foarte bună şi că trebuie să joc cel mai bun tenis al meu… Sunt foarte fericită de performanţa mea şi de punctul pe care l-am câştigat pentru Italia.”