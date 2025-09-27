Italia își va apăra titlul mondial în fața Bulgariei

Naţionala de volei masculin a Italiei, deţinătoarea trofeului, a învins echipa Poloniei, campioana europeană, scor 3-0, şi s-a calificat în Campionatului Mondial din Filipine.

Ediţia din 2029 a Campionatului Mondial va avea loc în Qatar

Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-22, 25-23. În finală, Italia va întâlni selecţionata Bulgariei, care a învins reprezentativa Cehiei, scor 3-1.

Finalele se vor disputa duminică, între învinsele din semifinale pentru bronz, respectiv învingătoarele pentru trofeul mondial.

După 43 de ani, naţionala României a fost prezentă şi ea la turneul final, însă nu a reuşit să treacă de grupe, obţinând trei eşecuri, în pofida unui joc curajos: 0-3 cu vicecampioana olimpică Polonia, 0-3 cu Ţările de Jos şi 1-3 cu Qatar (locul 4 în grupa A).

Din 32 de ţări participante, România a încheiat pe locul 29. De asemenea, Serbia, condusă de antrenorul Giani Creţu a ratat calificarea în sferturi şi a încheiat pe locul 10.