Italia, locul 3 în Liga Națiunilor! Victorie de răsunet în fața Belgiei, care a lovit bara de trei ori

”Squadra Azzura” s-a impus la limită, scor 2-1, în fața Belgia. Meciul a avut loc la Torino.

Prima repriză s-a încheiat așa cum a început, fără deschiderea scorului. Selecționata pregătită de Roberto Mancini a punctat prima pe tabelă, iemdiat după la reluarea jocului, prin Nicolo Barella. Domenico Berardi a dublat avantajul campioanei Europei, printr-un gol marcat de la punctul cu var, în minutul 65.

🇮🇹 Italy back to winning ways to claim third place 👏#NationsLeague

— UEFA Nations League (@EURO2024) October 10, 2021