Italia și-a păstrat titlul mondial, după ce a învins Bulgaria în finala din Filipine

Articol de Gabriel Ion - Publicat duminică, 28 septembrie 2025, ora 17:45,
Echipa masculină de volei a Italiei și-a păstrat titlul, la Pasay City (Filipine), învingând Bulgaria în finala CM 2025 cu scorul de 3-1 (21, 17, -17, 10).

Bulgaria și-a egalat cea mai bună performanță, realizată în 1970, pe teren propriu

Acesta este al cincilea titlu pentru italieni, o echipă care a avut un parcurs impecabil în fazele finale, pierzând doar un set în patru meciuri.

Italia, deținătoarea trofeului, era mare favorită a finalei în fața Bulgariei, după o victorie răsunătoare cu o zi înainte împotriva Poloniei în semifinale, într-un meci care avea deja senzația unei finale între cele mai importante două națiuni ale lumii în acest sport.

Polonezii s-au consolat cu câștigarea medaliei de bronz, după o victorie cu 3-1 împotriva Cehiei în ‘finala mică’ tot duminică.

Bulgaria a trebuit astfel să se mulțumească cu argintul, bifând însă cel mai bun rezultat de la clasarea pe locul doi pe teren propriu în 1970.

