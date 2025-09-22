Italia și Belgia s-au calificat în sferturile CM din Filipine

Echipa Italiei, deținătoarea trofeului, s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de volei masculin din Filipine, duminică, după ce a învins Argentina cu scorul de 3-0 (25-23, 25-20, 25-22), transmite Xinhua.

Reggers și Deroo au reușit împreună 39 de puncte

Italia, numărul doi mondial, a fost condusă la victorie de Alessandro Michieletto (15 puncte), Yuri Romano (14) și Mattia Bottolo (13). Sud-americanii ocupă locul al optulea în ierarhia mondială.

În sferturi, Squadra Azzurra va înfrunta Belgia, care s-a impus în fața Finlandei cu 3-0 (25-21, 25-17, 25-21).

Ferre Reggers și Sam Deroo au reușit împreună 39 de puncte pentru învingători.

Rezultatele înregistrate în optimile de finală:

Sâmbătă

Turcia – Olanda 3-1 (27-29, 25-23 25-16, 25-19)

Polonia – Canada 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14)

Duminică

Italia – Argentina 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)

Belgia – Finlanda 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

Luni, Bulgaria a învins Portugalia cu 3-0 (19, 23, 13), iar echipa SUA a dispus de Slovenia cu 3-1 (-19, 22, 17, 20). Marți vor avea loc meciurile Tunisia – Cehia și Serbia (echipă antrenată de românul Giani Crețu) – Iran.