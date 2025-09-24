Italia și Polonia s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial din Filipine

Naționalele masculine de volei ale Italiei și Poloniei s-au calificat miercuri în semifinalele Campionatului Mondial din Filipine după victoriile obținute în sferturile de finală.

Cele două vor fi adversare în penultimul act

La Pasay City, Italia, deținătoarea trofeului, s-a impus cu 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) în fața reprezentativei Belgiei, cea care câștigase Grupa F în care fusese și Italia. În grupe, Belgia câștigase confruntarea cu 3-2.

În alt sfert de finală disputat miercuri, Polonia, vicecampioana olimpică și mondială, cea care câștigase Grupa B în care a fost și România, a învins tot cu 3-0 (25-15, 25-22, 25-19) naționala Turciei.

Italia și Polonia vor fi adversare în semifinale.

Joi vor avea loc celelalte două partide din sferturi: Cehia – Iran și Statele Unite – Bulgaria.