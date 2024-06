Italia va întâlni Croația în ultimul meci din Grupa B de la EURO! Ce așteptări are Luciano Spalletti

Selecţionerul Italiei, Luciano Spalletti, se aşteaptă ca jucătorii săi să aibă o reacţie bună după înfrângerea de joi, cu scorul de 0-1.

Italia are nevoie de cel puțin un punct pentru a se califica în optimi

Confruntarea cu Croaţia are loc luni, de la ora 22:00. Spalletti nu a ascuns faptul că înfrângerea suferită joi de echipa sa a „durut”.

„Sunt unele meciuri care devin mari sau mici în funcţie de ceea ce se întâmplă în continuare. Acesta (n.r. – meciul de luni) va fi unul dintre acele meciuri. Am ales jucători puternici, am fost să îi văd la cluburile lor, am vorbit cu ei şi am văzut dorinţa lor de a participa şi dorinţa de a fi aici.

Această dorinţă trebuie să se transpună în acest tip de meci şi trebuie să fii pregătit. Când joci pentru echipa naţională, sunt situaţii care ţi se pot întâmpla. Am văzut un comportament bun în ultimele zile. Este clar că nu mi-a plăcut jocul cu Spania, l-am analizat şi am vorbit despre el.

Sper că am învăţat multe din acel meci, în ciuda faptului că am jucat prost şi ne-a făcut rău. Dar vorbesc serios când vă spun că am un grup extraordinar şi că am încredere în ei. Vor să arate că sunt acolo, vor mereu să-şi ajute coechipierii. Au atitudinea potrivită”, a spus Spalletti.

Italia va trebui să obţină luni cel puţin un punct în faţa Croaţiei pentru a se califica în optimile de finală.