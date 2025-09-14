Italianul Cesare Chesini a câștigat Turul României 2025

Ciclistul Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) a câștigat ediția din acest an a Turului României, după ce polonezul Radoslaw Fratczak (Voster ATS Team) s-a impus în ultima etapă, alergată în circuit la București.

Podiumul ultimei etape a fost acaparat de polonezi

Întregul podium al etapei a cincea a fost polonez, Fratczak fiind urmat de Patryk Stosz (Voster ATS Team) și de Alan Banaszek (ATT Investment.

Austriacul Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz) a câștigat primul sprint intermediar al zilei, iar Cristian Răileanu (echipa națională a României) s-a impus în următoarele două.