Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis

Lamine Yamal nu a câștigat Balonul de Aur. Se pare însă că pentru iubita sa, vedeta argentiniană Nicki Nicole, acest lucru nu a fost o problemă. Iar cea mai clară dovadă este chiar mesajul transmis public.

Cum a reacționat Nicki Nicole după ce Lamine Yamal nu a câștigat Balonul de Aur

Balonul de Aur este de departe cel mai prestigios trofeu individual din fotbal. Și se pare că anul acesta avem un nou câștigător. Părerile au fost împărțite, dar un singur fotbalist s-a bucurat de marele premiu.

Balonul de Aur 2025 s-a decernat la Paris, iar Lamine Yamal nu a câștigat. Mai exact, Ousmane Dembele, vedeta de la PSG, a fost desemnat marele câștigător. De cealaltă parte, Lamine Yamal a ieșit pe locul doi.

Și se pare că iubita sa, Nicki Nicole, i-a fost alături. Chiar dacă tânărul fotbalist nu a câștigat marele premiu, aceasta s-a declarat cât se poate de mândră oricum de reușitele sale. Vedeta a publicat pe Instagram o fotografie cu cei doi.

Evident, nu a lipsit și mesajul. Nicki Nicole a scris doar patru cuvinte, însă suficiente cât să descrie ceea ce simte. „Steaua mea, te iubesc!”, se arată în mesajul transmis de vedetă, în dreptul imaginii. Patru cuvinte simple, însă de impact.