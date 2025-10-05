Iulian Călin şi Florin Andrei, arbitrii partidelor de luni, din Superliga
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 05 octombrie 2025, ora 18:30,
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 12-a a Superligii:
Oţelul Galaţi – Metaloglobus, ora 17.30
Arbitri: Iulian Călin – Romică Bîrdeş, Nicuşor Marin – Cristian Moldoveanu
Camera VAR: Claudiu Marcu, Marian Barbu
Observatori: Cristian Nica, Ioan Marin
FC Botoşani – UTA Arad, ora 20.30
Arbitri: Florin Andrei – Mircea Mihail Grigoriu, Bucsi Imre-Laszlo – Vlad Baban
Camera VAR: Cătălin Popa, Bogdan Dumitrache
Observatori: Sorin Boca, Cătălin Cursaru.