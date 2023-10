Iulian Miu a fost acuzat că a copiat la Școala de Antrenori. Reacția fostului fotbalist: „M-a invitat respectuos la catedră”

Fostul fotbalist Iulian Miu dezminte informațiile care spun că ar fi copiat la o testare pe care a avut-o în cadrul Școlii de Antrenori. Reprezentantul CSA Steaua a venit chiar și cu detalii cu privire la momentul respectiv.

La începutul examenului, comisia de supraveghetori, din care a făcut parte și Lucian Burchel, l-a mutat pe fostul fundaș chiar la catedră în urma unui gest hazliu.

„Eu cu Gabriel Cânu suntem prieteni de multă vreme, am jucat fotbal. Am discutat despre examen acum 2-3 luni și ne-am pus cu burta pe carte, am colaborat și am schimbat impresii și diverse teme înainte cu multe zile de test.

Când eram lângă el, la examenul respectiv, atunci când s-au afișat subiectele am început să râd și să vorbesc cu el. Ce bine e că am învățat! Asta i-am spus eu, a fost un examen complex. Imediat m-au văzut supraveghetorii și m-au mutat la catedră.

Doamna respectivă, foarte strictă, ne-a luat telefoanele, m-a invitat respectuos la catedră.

Acolo am scris în continuare ceea ce am învățat și am luat examenul. Asta n-am văzut să fie scris undeva. Nu puteam să copiez că de abia ne dăduse subiectul respectiv când am fost mutat”, a declarat Miu pentru prosport.