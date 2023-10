Iulian Miu știe cine este antrenorul momentului în Liga 1: „Avem foarte multe de învăţat de la el!”

Iulian Miu a urmărit partida dintre Farul Constanța și U Cluj, încheiată cu scorul de 0-0. Fostul fotbalist român a identificat antrenorul momentului în Liga 1.

Mai exact, oficialul celor de la CSA Steaua este încântat de munca depusă de Ovidiu Sabău la U Cluj. Iată cum l-a lăudat pe tehnicianul „Șepcilor Roșii”.

„Avem foarte multe de învăţat de la el!”

„Pare că e corect rezultatul, m-am uitat cu atenţie, ritmul de multe ori parca nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, voiam să văd mai mult de al genul acesta de meci.

Avem foarte multe de învăţat de la Neluţu Sabău. E un tip echilibrat, a dovedit că e un antrenor bun, chiar printre cei mai buni antrenori pe care îi are fotbalul nostru şi e bine că-i de-al nostru, că-i român.

El cunoaşte şi foarte bine ceea ce se întâmplă acolo la Cluj, are susţinere. Îi cunoaşte şi pe jucători, că îi ştie din mandatul precedent. Nu a trecut foarte mult timp de atunci”, a declarat Iulian Miu, conform Orange Sport.