Iulian Roșu exultă după ce a promovat în Liga 1 cu Dinamo: „Steliștii, dar și rapidiștii sunt bucuroși pentru noi!”

Dinamo va juca din sezonul viitor în Liga 1 datorită promovării în urma barajului câștigat cu FC Argeș (8-5 la general).

Iulian Roșu, mijlocașul „Câinilor”, a vorbit despre decizia de a se lăsa de fotbal chiar înainte de a semna cu Dinamo vara trecută. De asemenea, acesta a vorbit și despre rivalii de la FCSB și Rapid. Iată ce a spus.

„Steliștii, dar și rapidiștii sunt bucuroși pentru noi!”

„Pentru mine este cea mai mare realizare de când sunt fotbalist. Deși am două titluri, pot spune că nu am avut un aport important. Am pornit foarte greu ca echipă, cu jucători neplătiți. Dacă nu era familia mea lângă mine, nu mai jucam fotbal. Nu mai aveam unde să joc! Am venit o lună în probe la Dinamo și mi-am așteptat rândul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și celor din echipă că m-au ajutat să mă integrez”, a spus Iulian Roșu, conform GSP.ro.

„Pe plan național toată lumea e fericită pentru această promovare. Și steliștii, dar și rapidiștii sunt bucuroși pentru promovarea noastră pentru că vor avea încasări mai mari la meciurile cu noi”, a mai spus dinamovistul.