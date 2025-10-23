Iuliu Mureșan a făcut anunțul despre revenirea lui Dan Petrescu pe banca CFR-ului

Dan Petrescu nu va reveni la CFR Cluj în următoarele săptămâni, deși clubul a confirmat oficial că s-a ajuns la un acord pentru întoarcerea sa pe banca tehnică, odată cu finalizarea tratamentului medical pe care îl urmează în prezent.​

Președintele clubului, Iuliu Mureșan, a declarat într-o conferință de presă că, în acest moment, Dan Petrescu nu poate prelua echipa din cauza problemelor de sănătate care sunt în curs de rezolvare, subliniind că dorința de revenire există de ambele părți, însă totul depinde de evoluția tratamentului urmat de „Bursucul”.​

„Cu Dan Petrescu am vorbit foarte mult zilele astea. Ştiţi că Dan Petrescu trăieşte fotbal şi trăieşte CFR. E clujean. Din păcate, are o problemă de sănătate care este în curs de rezolvare. Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum la echipă. L-aş vrea oricând, dacă ar fi sănătos, poimâine l-aş vrea, cu stafful care e acum, sigur am reuşi lucruri bune.

Să sperăm că se va însănătoşi, dar nu poate spune nimeni, nici noi, nici el. Dorinţă este de ambele părţi, dar nu ştim când. Va fi în funcţie de starea lui de sănătate şi de cum va fi el după tratamentele pe care le face. Hoban va fi o lună şi în ultima săptămână vom lua o decizie, să vedem cine va fi antrenor”, a spus Mureşan, la conferinţa de presă.

În următoarea lună, Ovidiu Hoban va conduce echipa ca antrenor principal interimar, urmând ca în ultima săptămână din această perioadă să se decidă definitiv cine va prelua funcția de antrenor la CFR Cluj, în funcție de starea de sănătate a lui Dan Petrescu.​

Neluțu Varga, patronul CFR, a confirmat și el înțelegerea cu Dan Petrescu și a precizat că fostul tehnician trebuie să finalizeze tratamentul înainte de a reveni la echipă, estimând un interval de 2-3 săptămâni până la revenirea efectivă a acestuia. Până atunci, Ovidiu Hoban va asigura conducerea tehnică a echipei.