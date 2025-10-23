Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”

Numit în funcția de președinte după ce Cristi Balaj și-a dat demisia de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan nu a stat deloc pe gânduri și a făcut deja primele mutări la echipă. Omul de afaceri l-a demis deja pe Andrea Mandorlini de la formația din Gruia.

În cadrul unei conferinței de presă, noul președinte al ardelenilor a declarat că a găsit multe lucruri schimbate la CFR Cluj față de primul său mandat la formația care are nu mai puțin de 5 titluri de campioană în ultimii 10 ani de zile.

„Am regăsit multe lucruri schimbate față de când am fost eu. M-a impresionat aspectul, cum arată tot, când am fost eu nu era preocupat foarte mult de marketing, de publicitate, iar acum totul e schimbat în bine.

Am fost ieri și la antrenament, unde condițiile sunt bune. Vizavi de echipă am găsit un lot prea mare, la antrenament erau în jur de 30-31 de jucători.

E foarte greu să lucrezi cu atâția jucători ca antrenor. Se poate strica atmosfera, o să vedem cum facem să fie mai puțini inactivi.

Rezultatele sunt dezamăgitoare, cred că niciodată nu s-a întâmplat să fie atât de puține puncte după atâtea etape. Cred că asta trebuie să fie principala preocupare.

Echipa e puțin demoralizată, lucrurile nu merg bine, se întâmplă niște lucruri în interior despre care nu vreau să vorbesc. Sigur, știam niște lucruri de dinainte să vin.

Am luat o măsură dură și am vorbit cu Andrea Mandorlini, ne-am despărțit, pentru că e mai greu să schimbi jucătorii, antrenorii sunt cei care suferă”, a declarat Iuliu Mureșan.