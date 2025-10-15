Iuliu Mureșan a reacționat după ce s-a vehiculat că revine la CFR Cluj

CFR Cluj a rămas fără președinte după despărțirea recentă de Cristi Balaj, iar în acest context, se poartă din nou discuții despre o eventuală revenire a lui Iuliu Mureșan, omul care a marcat istoria clubului prin performanțele obținute între 2001 și 2018. Mureșan a precizat că nu a fost contactat oficial pentru preluarea funcției, însă nu ar exclude posibilitatea dacă ar primi propunerea.

Mureșan a subliniat dificultățile cu care se confruntă momentan echipa din Gruia, punctând problemele cauzate de numeroasele schimbări de lot și de puținele puncte acumulate în acest sezon. El consideră că viitorul conducător al clubului va avea de rezolvat provocări serioase pentru a readuce stabilitatea la CFR Cluj.

În ceea ce privește relația sa cu finanțatorul Ioan Varga, fostul președinte a menționat că au mai dialogat ocazional, dar niciodată despre o eventuală revenire la club.

„Nu știu nimic despre acest lucru (n.r. că ar fi dorit de CFR). Nu am vorbit cu Neluțu Varga despre acest subiect și nu cred că este de actualitate, nu am fost sunat de nimeni. Un lucru este clar. Împreună cu Arpad Paskany am reinventat acest club și am produs performanță cum nu mai fusese niciodată. Este normal să fiu legat de această echipă, dar de aici și până la a reveni este o cale foarte lungă.

Situația nu e una bună la echipă, s-au făcut puține puncte în acest sezon. Au fost multe probleme pe care eu nu le știu, dar nu vreau să fac o analiză. E clar că sunt probleme și pot să vă spun că am observat multe veniri și plecări. Nu e normal așa ceva. E greu să-i omogenizezi, să alegi un prim 11. Cine va veni în conducerea CFR-ului va trebui să rezolve aceste probleme, însă nu va fi ușor.

(n.r. ce relație are cu Ioan Varga) Am mai vorbit cu domnul Varga. Nu foarte des în ultima vreme, dar am mai vorbit așa, de-a lungul timpului. Nu am discutat niciodată despre o revenire la CFR”, a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.