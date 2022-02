Iuliu Mureșan a vrut să plece de la Dinamo: „Am avut gândul de a renunța”. Cine l-a determinat să se răzgandească

Iuliu Mureșan s-a arătat mulțumit de victoria cu Gaz Metan. Administratorul special de la Dinamo spune că alb-roșii pot urca în clasament suficient pentru a se salva de la retrogradare fără a participa la baraj.

Mureșan a spus că a fost aproape de a pleca de la gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare, iar Răzvan Zăvăleanu l-a determinat să se răzgândească.

”A fost un meci foarte important. Am sperat să nu îi apese prea tare pe jucători după toate situațiile grele prin care am trecut. Mă bucur că am câștigat și că în ultimele două partide nu am avut gol pentru că am avut ce mai găurită apărare din Liga 1.

Este un pas foarte mare înainte. Se vede o schimbare în bine la echipă, sper să continuăm pe aceeași linie și să contăm mai mult în toate partidele și să nu mai luăm gol. De aici pornește o reconstrucție și lupta grea care ne așteaptă pentru a ne atinge obiectivul.

Vreau să felicit jucătorii, pe antrenori, vreau să le mulțumesc suporterilor care au fost alături de noi și le promitem că facem toate eforturile pentru a rezolva această problemă. Nu știu dacă este cel mai fericit moment de când sunt la Dinamo pentru că ținem cont de conjunctură. E important că este o victorie și îmi dă speranță. Dacă vom confirma la următorul meci, suntem pe drumul cel bun.

Am avut gândul de a renunța de mai multe ori și cel care m-a oprit a fost Răzvan Zăvăleanu, dar și suporterii și jucătorii. Eu am fost mereu un altfel de conducător, foarte apropiat, prieten cu jucătorii. Am reușit cu greu să schimbăm starea de spirit și lucrurile care erau rele în vestiar și în afara lui.

În sfârșit suntem o echipă cu coeziune foarte mare între jucători, antrenori și conducere și sper să se vadă acest lucru.

Într-un weekend am plecat și am spus că nu mai vin, dar Răzvan Zăvăleanu m-a convins să revin. Eu nu sunt genul care să cedez, dar am zis că poate creez un șoc la echipă. Știam că le trebuie un șoc. Starea de spirit care era când am venit ne-a costat în acest campionat și am putut să schimb acest lucru făcând foarte multe schimbări în lot. Nu am găsit altă soluție mai bună, deși nu am respectat niște principii. Este în dauna omogenității, dar este în folosul coeziunii dintre jucători. Atmosfera s-a schimbat, suntem uniți.

După meciul cu Universitatea Craiova am vrut să plec, dar nu din cauza rezultatului. Când am venit la Dinamo, am început să plătim. Suntem printre puținele echipe cu salariile la zi. Ne lipsea acea scânteie care să ne permită să facem puncte.

Acum făcând 4 puncte în două partide, cred că e un trend pe care o să îl continuăm. Sper că vom fi deasupra liniei de baraj, să nu participăm la baraj.

Nu știu dacă PCH a cerut destituirea mea. M-a interesat mai mult părere jucătorilor. E important să ne atingem obiectivul și atunci vor înțelege și ei că ce am făcut, am făcut bine.

Sunt prea multe echipe în Liga 1 care au probleme. Noi nu am provocat deloc de această suferință a Gazului, dar am profitat luând jucători. Prin acești jucători ne întărim, dar îi ajutăm să câștige niște bani. Mi-au povestit niște lucruri monstruoase. Nu doresc la nimeni să pățească ce s-a întâmplat la Gaz”, a declarat Iuliu Mureșan, la Digi Sport.

Dinamo a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a 27-a a Ligii 1. Dinamo ocupă locul 15, penultimul, cu 16 puncte, iar Gaz Metan se află pe locul 14, cu 22 de puncte.