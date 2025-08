Iuliu Mureșan, extrem de afectat după decesul lui Jorge Costa: ”Parcă mi-a picat ceva în cap”

Jorge Costa, fostul mare fotbalist al lui FC Porto, a decedat marți, după un infarct suferit la baza de pregătire a clubului, la vârsta de 53 de ani.

Jorge Costa a sosit în România pentru prima dată la CFR, pe care a condus-o în perioada 2011-2012.. Iuliu Mureșan era președintele clubului ardelean la acel moment, iar acum a oferit prima reacție după decesul fostului antrenor lusitan.

„Da, am aflat și eu. M-a întristat foarte tare această veste. Știu că a mai avut probleme cardiace în ultimii ani, a mai făcut un infarct. Era cardiac. Cred că și în urma eforturilor pe care le-a făcut ca sportiv. De data aceasta i-a fost fatal.

Noi am colaborat foarte bine cu Jorge Costa, a fost un mare fotbalist, un bun antrenor și un mare om. Nu degeaba a fost căpitanul Portugaliei și al lui FC Porto. Un om de mare caracter. Avea bărbăție, era un lider adevărat. Când am auzit vestea, parcă mi-a picat ceva în cap. Are trei copiii, erau mici când era el la Cluj. Știu că am avut mari probleme ca să le asigurăm școala.

Norocul a fost că s-a făcut atunci o școală internațională privată și am putut să-i înscriem acolo. Asta e o problemă mare la fotbaliști și la antrenori, că se mută mereu. Foarte mulți iau decizia de a veni într-un loc și în funcție de asta”, a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.