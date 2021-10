Iuliu Mureşan explică de ce nu a mai ajuns Dănciulescu la Dinamo: ,,Eu l-aş fi dorit foarte mult”

După revenirea lui Mircea Rednic la Dinamo, în club ar putea ajunge acum şi Florin Răducioiu, pe un post de conducere, cel mai probabil cel de director sportiv.

Înainte de a se ajunge la varianta Florin Răducioiu, cei de la Dinamo au fost în discuţii şi cu Ionel Dănciulescu, care a mai ocupat această funcţie în Ştefan cel Mare, în trecut.

Iuliu Mureşan, directorul executiv al lui Dinamo, a vorbit despre situaţia dată. Acesta anunţ că aştepta un răspuns din partea lui Ionel Dănciulescu, iar acesta nu a mai venit şi astfel în ,,groapă” se aşteaptă instalarea lui Florin Răducioiu.

,,Am discutat cu Danciu şi de când am venit, m-am gândit la posibilitatea de a-l duce. Ne-am întâlnit în iulie la Cupa DDB. Am discutat cu el, dar n-am putut discuta foarte mult. Era lume, voiau să facă poze.

Urma să mă sune să-mi dea un răspuns, n-a dat răspunsul. A rămas aşa. Eu l-aş fi dorit foarte mult. Dar în egală măsură îl vreau şi pe Răducioiu.”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Telekomsport.