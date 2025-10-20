Iuliu Mureșan, prezentat oficial la CFR Cluj! Neluțu Varga i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj

CFR Cluj are un nou președinte după plecarea lui Cristi Balaj. Iuliu Mureșan, care a mai condus clubul din Gruia între anii 2001-2018, revine la Cluj-Napoca.

CFR Cluj are un nou președinte. Iuliu Mureșan i-a luat locul lui Cristi Balaj. Clubul și-a anunțat fanii prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele de socializare.

„Bine ai revenit acasă, Iuliu Mureșan!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Iuliu Mureșan, președintele care a condus clubul nostru spre unele dintre cele mai importante rezultate din istoria sa, atât pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în competițiile Europene, revine în Gruia după 7 ani.

În cei 17 ani de activitate la conducerea CFR Cluj, Iuliu Mureșan a contribuit atât la promovarea echipei noastre în prima ligă a României, dar și la câștigarea a nu mai puțin de 12 trofee: cinci titluri de Campion, patru Cupe ale României și trei Supercupe.

Îi urăm mult succes și cât mai multe momente frumoase și rezultate remarcabile alături de familia alb-vișinie!”, au scris ardelenii pe Facebook.

Înainte ca Iuliu Mureșan să fie prezentat oficial la CFR Cluj, ardelenii au anunțat despărțirea de Cristi Balaj. Neluțu Varga face modificări serioase în conducerea clubului, în speranța că va redresa situația din clasamentul Superligii.