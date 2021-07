Iuliu Mureșan, pus pe fapte mari la Dinamo: „O să am discuţii individuale cu jucătorii şi vom şi aduce jucători”

Iuliu Mureşan (67 de ani), noul administrator special al FC Dinamo, a vorbit despre situația clubului din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Fostul președinte al CFR-ului a declarat că Nicolae Badea este foarte implicat în tentativa de a-i ajuta pe alb-roșii. Iuliu Mureşan a vorbit despre planul de restructurare al lui Dinamo.

”Cu dânsul (n.r. Nicolae Badea), am vorbit mai puţin. E un om în care am încredere, are foarte multă experienţă şi e foarte implicat în proiectul Dinamo. Ne bazăm pe dânsul.

Se fac notificări către jucători de către firma de insolvenţă, de către administratorul judiciar şi jucătorii înscriu sumele care li se datorează, se confruntă cu contabilitatea clubului şi va finaliza cât mai repede posibil un tabel al creditorilor şi, în funcţie de asta, se va face planul de reorganizare şi vor începe plăţile.

Cel mai mult ne preocupă acest lucru şi principala preocupare a mea şi a administratorului judiciar este să facem plăţi, să însănătoşim situaţia clubului, să ieşim din insolvenţă şi, sigur, jucătorii sunt principala noastră preocupare.

Încercăm să mai aducem jucători, o să am în zilele următoare discuţii individuale cu jucătorii şi vom şi aduce jucători. Eu sper că se întoace doctorul Bătineanu, dacă nu, căutăm alte soluţii în câteva zile”, a declarat Iuliu Mureşan, la Pro X.

