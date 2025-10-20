Iuliu Mureșan se întoarce președinte la CFR Cluj

Iuliu Mureşan este noul preşedinte al celor de la CFR Cluj, după ce Cristi Balaj a demisionat.

„Acum mă întorc la Cluj. Am fost la un botez la Sebeş şi merg direct la club. La ora 13:00 mă apuc de muncă. A fost o decizie importantă, m-a sunat domnul Varga şi am decis împreună să mă reapuc de treabă. Eu oricum am stat departe de fotbal în ultimul timp, dar simt că încă mai am energie şi forţă să fac treabă şi să readucem CFR-ul acolo unde a fost atâţia ani.

Este o situaţie mai dificilă, dar cred că vom reuşi să punem lucrurile la punct. În câteva zile o să-mi dau seama exact de tot ce este la club. Pur şi simplu eu mă întorc acasă şi ştiu despre ce este vorba. Cred că vor rămâne toţi oamenii care au muncit alături de Cristi Balaj, căruia noi îi mulţumim. Va rămâne şi Răzvan Zamfir, cu care am o relaţie specială şi care a fost una dintre condiţiile pe care le-am pus lui Neluţu Varga pentru a mă întoarce la CFR Cluj.

A fost aceea ca Răzvan Zamfir să continue alături de noi. Mi-a fost dor de fotbal şi cred că încă mai pot oferi fotbalului şi CFR-ului multe lucruri. O să punem lucrurile la punct şi în câteva zile totul va fi în regulă. Sper să ne batem din nou la trofee şi la titlu cu CFR-ul”, a spus Iuliu Mureşan, conform Fanatik.