Iustin Chirilă a debutat pentru ”U” Cluj: ”Este o mândrie!”

Meciul cu Petrolul Ploiești a adus un debut între buturile echipei noastre. Iustin Chirilă, portarul în vârstă de 19 ani, crescut la grupele de juniori ale Universității, a bifat sâmbătă seara prima sa partidă în tricoul echipei de seniori și, totodată, primul meci în Superligă, se arată pe șițe-ul oficial al echipei.

La finalul duelului cu prahovenii, Chirilă a oferit un interviu pentru UCluj TV în care a descris meciul său de debut, dar și planurile de viitor, potrivit site-ului oficial al clubului.

”Din păcate, am debutat cu un egal. Aș fi vrut să fie victorie și să țin poarta intactă, dar din păcate nu s-a putut în această seară. Sper ca la meciurile următoare să pot face asta. Vreau să joc cât mai bine în tricoul Universității și vreau să fac mândri acești fani frumoși”, a declarat Iustin Chirilă.

Portarul „studenților” aștepta momentul debutului și nu a ezitat să-și exprime bucuria de a reprezenta echipa la care s-a format.

”Nu a fost o mare surpriză. De când am venit aici, m-am pregătit exact pentru asta, să debutez și să fiu portarul numărul 1. Nu am avut nicio emoție și sper la cât mai multe meciuri.

Este o mândrie să port tricoul Universității, să debutez în tricoul Universității, la echipa și în orașul în care am crescut. Este o mândrie să văd acești oameni minunați care ne susțin indiferent de rezultat”, a mai spus tânărul goalkeeper.

De asemenea, Chirilă a vorbit despre relația cu ceilalți portari din lotul echipei noastre.

„Mă înțeleg foarte bine cu ei, suntem o familie a portarilor, pot spune. Ne încurajăm și sperăm ca fiecare să joace cât mai bine de fiecare dată când intră.”