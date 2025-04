Ivan Juric nu mai este antrenorul echipei Southampton

Ivan Juric nu mai este antrenorul formaţiei Southampton. Antrenorul în vârstă de 49 de ani a părăsit echipa din sudul Angliei la o zi după ce a retrogradat în Championship în urma unei înfrângeri cu 3-1 în faţa lui Tottenham Hotspur.

Fostul internaţional croat fusese numit în funcţie în decembrie, după începutul slab de sezon al lui Southampton, dar nu a reuşit să redreseze situaţia.

„Putem confirma că am ajuns astăzi la un acord cu managerul primei echipe masculine, Ivan Juric, pentru a pune capăt perioadei sale la club”, a declarat Southampton într-un comunicat.

„Ivan a venit la Southampton într-un moment dificil, în încercarea de a îmbunătăţi o echipă aflată într-o situaţie dificilă. Din păcate, nu am văzut îmbunătăţirea pe care am sperat-o. Dar am dori să-i mulţumim lui Ivan şi echipei sale pentru onestitatea şi munca lor grea. Au luptat împotriva sorţii pentru a încerca să ne ţină pe picioare”, a precizat clubul.

Juric a câştigat doar două din cele 16 meciuri pe care le-a condus în toate competiţiile şi a adunat doar patru puncte în campionat. Adjunctul său, Simon Rusk, va prelua echipa până la sfârşitul sezonului şi va fi ajutat de Adam Lallana, un fost jucător de la Liverpool şi Brighton.

Cu zece puncte, ultima clasată în Premier League nu mai are acum nicio şansă matematică de a depăşi până la finalul sezonului actuala ocupantă a ultimului loc neretrogradabil, Wolverhampton (locul 17, 32 de puncte). Southampton mai are de disputat şapte etape.