Ivaylo Petev e dezamăgit de remiza cu “U” Cluj-Napoca: „În fiecare meci facem aceleași greșeli”

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, 2-2, pe teren propriu, cu “U” Cluj-Napoca, în etapa a 25-a a Superligii.

„În fiecare meci facem aceleași greșeli”, a recunoscut Ivaylo Petev

Echipa gazdă a condus cu 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Lyes Houri (9) şi Mihai Căpăţînă (45), ambele din penalty.

“U” Cluj a redus din diferență în primele secunde ale reprizei a doua, prin Valentin Gheorghe, unul dintre cei patru jucători trimiși în teren de Ioan Ovidiu Sabău la pauză.

Egalarea a restabilit-o în minutul 64, tot din penalty, Dan Nistor, jucător la Universitatea Craiova între ianuarie 2020 și februarie 2023.

La finalul partidei, antrenorul gazdelor, bulgharul Ivaylo Petev, a recunoscut că este dezamăgit de rezultat. „Eu nu cred că am împărțit reprizele. Am jucat bine în prima parte, iar două greșeli individuale ne-au lipsit de cele două puncte.

Eu sunt mulțumit de jucători. În fiecare meci aceleași greșeli. Trebuie să dăm câte trei goluri, pentru că două nu ne ajung.

Noi am avut multe situații de gol, dar într-o situație am greșit doi oameni și am lăsat adversarul să marcheze. Apoi a fost penalty-ul. Cred că meritam să câștigăm, având în vedere cum a decurs jocul.

Nu suntem mulțumiți. Lucrurile trebuie reparate. Am avut un meci similar acum o lună. Cu toții suntem vinovați. Vreau să remarc că noi am greșit de două ori individual.

În fiecare zi lucrăm să devenim mai buni. Acum sunt influențat de emoții, o să analizăm. Nu sunt ok în momentul ăsta”, a spus Petev.