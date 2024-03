Ivaylo Petev nu a părut mulțumit de egalul cu Rapid: ”Ocaziile noastre au fost mari!”

CSU Craiova a primit luni seară vizita celor de la Rapid. Cele două au înregistrat o remiză (1-1).

Tabela a fost deblocată de Mitriță (30). Replica oaspeților a venit prin reușita lui Hromada (49).

La finalul meciului, Ivaylo Petev a oferit mai multe declarații.

Antrenorul oltenilor nu a părut mulțumit de rezultat și a precizat că echipa lui a avut ocaziile mai clare.

”Situațiile noastre au fost mult mai clare. Meciul ar fi fost diferit dacă am fi reușit să marcăm. Rapid are mulți jucători foarte buni și atunci când nu acoperi bine o anumită zonă, primești gol.

Nu mai putem să facem nimic acum, dar am jucat foarte bine. Mitriță este un jucător foarte important pentru noi. Este normal să ne fie mai dificil fără el, dar am reușit să avem câteva situații de gol și fără el pe teren. Am avut o posesie mai bună, dar, din nefericire, nu am reușit să dăm gol”, a spus Ivaylo Petev la finalul partidei.