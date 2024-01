Ivaylo Petev, reacție după eșecul de pe teren propriu cu Farul Constanța: „O să analizăm și o să vedem ce trebuie să fie schimbat!”

CSU Craiova a debutat în 2024 cu un eșec pe teren propriu. Oltenii au pierdut în fața Farului Constanța (1-2).

Ivaylo Petev a reacționat după eșecul echipei sale. Iată cuvintele tehnicianului bulgar.

„O să analizăm și o să vedem ce trebuie să fie schimbat!”

„Din păcate, continuăm să facem greșeli mari. Am avut situația în care am egalat și apoi am primit rapid un gol. Repriza a doua a fost mult mai bună decât prima.

Am avut multe situații în care puteam să dăm gol, dar norocul ne-a întors spatele.

La primul gol a fost vinovat primul stopper, iar cel de-al doilea stopper la al doilea gol. La goluri suntem vinovați cu toții, trebuie să mai marcăm cel puțin un gol în cea de-a doua repriză.

Numărul nouă (n.r. Louis Munteanu) a jucat singur în atac, iar portarul (n.r. Marian Aioani) a fost impecabil. Cei doi au făcut ca Farul să câștige partida.

El este jucătorul cheie (n.r. Alex Mitriță), au fost situații, dar nu a avut norocul să marcheze. Și ceilalți 10 trebuie să joace, nu putem să ne bazăm doar pe el. O să analizăm și o să vedem ce trebuie să fie schimbat”, a spus Ivaylo Petev, după înfrângerea cu Farul Constanța.