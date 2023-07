Jabeur: De data asta vreau să merg până la capăt și să fac Tunisia cu adevărat mândră

Jucătoarea de tenis Ons Jabeur (6 WTA), care va juca cu Arina Sabalenka în semifinale la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, vrea să câştige titlul în acest an şi să facă Tunisia cu adevărat mândră, transmite AFP.

Jabeur a eliminat-o în sferturile de finală pe deţinătoarea trofeului, kazaha Elena Rîbakina (3 WTA, favorită nr. 3), cu 6-7 (5/7), 6-4, 6-1, luându-şi revanşa după înfrângerea din finala de anul trecut. În semifinale o aşteaptă belarusa Arina Sabalenka, favorita doi a turneului pe iarbă.

”Acum am mai multă experienţă, ştiu să fac faţă mai bine diferitelor situaţii în timpul jocului. De asemenea, cred că lovesc mai bine, am mai multă încredere în loviturile mele. Cât despre serviciul meu, este din ce în ce mai bun. Şi chiar trebuie să servesc mai bine, mai ales pentru a juca împotriva unor jucătoare ca Arina (Sabalenka, adversara ei în semifinale,). Dar cel mai important lucru, cred, este că am lovit puternic. Am învăţat multe din finala de anul trecut. Sunt mândră de mine pentru progresele pe care le-am făcut psihic, fizic şi cu racheta. Intrând pe teren, am simţit că joc din nou acelaşi joc. Aşa că am avut grijă să schimb scaunele de data aceasta: m-am aşezat pe partea în care era ea anul trecut. Poate că este scaunul care m-a făcut să câştig astăzi. Sper că de data aceasta voi reuşi să merg până la capăt şi să fac Tunisia cu adevărat mândră”, a declarat după meci Jabeur, care nu a câştigat încă un Grand Slam.

Jabeur şi Sabalenka s-au înfruntat de patru ori, jucătoarea din Belarus fiind în avantaj la victorii cu 3-1. La Wimbledon 2021, Sabalenka s-a impus cu 6-4, 6-3 în sferturi, iar în grupe la Turneul Campioanelor 2022, Jabeur a obţinut victoria cu 6-3, 6-7 (5), 7-5.

Despre partida din semifinale, Jabeur a spus că ”nu trebuie să-mi schimb mult stilul de joc, deoarece joc împotriva unui alte jucătoare care loveşte foarte tare. De asemenea, este foarte emoţională pe teren. Va fi un joc foarte greu. Probabil că ea va ţipa pe o parte, iar eu pe cealaltă. Pentru mine, va fi foarte comparabil cu jocul de astăzi (miercuri) şi asta mă va ajuta. Mi-am dovedit că pot face faţă acestui tip de jucătoare. Îmi va permite să abordez meciul cu încredere şi să merg acolo la 100%.”.

Sabalenka, semifinalistă la Wimbledon 2021, nu a jucat anul trecut la Londra din cauza interdicţiei pentru sportivii din Rusia şi Belarus. În acest an, ea a câştigat Australian Open şi a fost semifinalistă la Paris.