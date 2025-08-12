Jack Grealish, împrumutat de Everton de la Manchester City

Everton l-a împrumutat pe mijlocașul englez Jack Grealish de la Manchester City pentru sezonul 2025-2026, într-o mutare oficializată recent.

Grealish, în vârstă de 29 de ani, are contract cu Manchester City până în 2027, însă nu mai era un jucător de bază în echipa lui Pep Guardiola, având doar 16 titularizări și 3 goluri în sezonul precedent. Everton a obținut împrumutul pe un sezon, cu opțiunea de a-l transfera definitiv în vara lui 2026 pentru aproximativ 50 de milioane de lire sterline (circa 58 milioane euro).

Această mutare vine pe fondul încercării lui Grealish de a-și relansa cariera înaintea Cupei Mondiale din 2026, iar Everton speră să profite de potențialul său. Pe lângă Grealish, Everton a mai transferat câțiva jucători importanți în această vară pentru a-și întări echipa. Dacă Everton va alege să-l cumpere definitiv, Grealish ar deveni cel mai scump transfer din istoria clubului.

Pe de altă parte, Manchester City scade astfel povara salariului mare al jucătorului, care câștigă aproximativ 300.000 de lire sterline pe săptămână. Grealish a fost cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City, fiind cumpărat în 2021 de la Aston Villa pentru 117,5 milioane euro.