Jadon Sancho a spus lucrurilor pe nume după ce s-a întors la Dortmund: ”Vreau să fotbal cu zâmbetul pe buze!”

Jadon Sancho a scăpat de coșmarul de la Manchester United.

Englezul nu s-a regăsit deloc la echipa britanică și a revenit în această iarnă la Dortmund.

Nemții l-au împrumutat până la finalul sezonului.

Jucătorul de atac a părut foarte fericit că s-a reîntors în Bundesliga.

”Când am intrat astăzi în vestiar m-am simțit ca și cum m-aș fi întors acasă. Cunosc clubul pe dinăuntru și pe dinafară, mereu am fost foarte aproape de fanii de aici și nu am pierdut niciodată contactul cu cei din conducere.

Abia aștept să-mi văd colegii din nou, să ies pe teren, să joc fotbal cu zâmbetul pe buze, să pregătesc goluri, să marchez și să ajut la calificarea în Liga Campionilor”, a spus Jadon Sancho.