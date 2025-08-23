Jake Paul va lupta împotriva campionului WBA la categoria ușoară: ”Mărimea nu contează în acest caz”

După ce și-a cheltuit toți banii obținuți după victoria legendară cu Mike Tyson, Jake Paul a surprins pe toată lumea când a decis să lupte împotriva lui Gervonta ”Tank” Davis, campionul WBA la categoria ușoară.

Luptă inedită între Jake Paul și campionul WBA la categorie ușoară

Youtuber-ul american transformat peste noapte în pugilist ar fi trebuit să-l întâlnească într-un meci fabulos pe fostul campion la categoria grea, Anthony Joshua, însă nu s-a ajuns la un acord între cele două părți.

În aceste condiții, Jake Paul va face un meci demonstrativ neașteptat cu Gervonta Davis. Conform , lupta se va desfășura în cadrul unui eveniment organizat pe 14 noiembrie, la State Farm Arena din Atlanta, Georgia, și va fi transmisă în direct pe Netflix.

Alegerea este una cu adevărat surprinzătoare, deoarece Paul este un luptător de aproape 90 de kilograme, în timp ce campionul WBA la categorie ușoară nu a intrat niciodată la o categorie mai mare de 65 de kilograme.