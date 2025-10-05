Jannik Sinner a abandonat în turul al treilea la Shanghai

Jannik Sinner, campionul en-titre de la Shanghai, a fost nevoit să abandoneze în turul al treilea al turneului ATP Masters 1000 din China, după ce a acuzat o problemă musculară la piciorul drept. Italianul, aflat pe locul 2 mondial, s-a retras în decisivul meciului cu olandezul Tallon Griekspoor, la scorul de 3-2 pentru adversar, după o criză severă de crampe, fiind ajutat de fizioterapeut să părăsească terenul.

Sinner a început meciul în forță și a reușit să câștige primul set la tie-break (7-6), însă Griekspoor a revenit și s-a impus în setul secund (7-5). În setul decisiv, la scorul de 3-2 pentru olandez, italianul nu a mai putut continua, fiind vizibil afectat de crampe musculare puternice care aproape că l-au împiedicat să stea în picioare.

În optimile de finală, Tallon Griekspoor îl va întâlni pe Valentin Vacherot din Monaco, care a obținut calificarea tot în urma unui abandon, cel al cehului Tomas Machac. Printre rezultatele remarcabile ale acestui tur se numără și victoria lui Novak Djokovic, care a revenit spectaculos împotriva neamțului Yannick Hanfmann (4-6, 7-5, 6-3) și calificarea lui Holger Rune, Jaume Munar și a belgianului Zizou Bergs.