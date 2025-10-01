Jannik Sinner a câștigat turneul ATP 500 de la Beijing

Tenismanul italianul Jannik Sinner, numărul doi mondial, a câștigat turneul ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce l-a învins clar pe americanul Learner Tien, cu 6-2, 6-2, în finala desfășurată miercuri, transmit agențiile internaționale de presă.

Sinner, victorios după o oră și 13 minute, în care nu și-a pierdut serviciul, a obținut al 21-lea său trofeu din carieră.

La 19 ani, Tien (52 ATP) a disputat prima sa finală în circuitul ATP.

Sinner a mai cucerit titlul la Beijing în 2023, după ce l-a învins pe rusul Daniil Medvedev în finală. Tien a profitat de abandonul lui Medvedev, în semifinala de marți.

Sinner, cvadruplu campion de Mare Șlem, a devenit al doilea jucător cu titluri multiple la Beijing după sârbul Novak Djokovic, care are șase succese (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015).