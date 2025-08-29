Jannik Sinner a spus numele jucătorului de care se teme: „Este favorit în fiecare turneu”

Tenismanul Jannik Sinner a declarat că marele său rival, Carlos Alcaraz, este favorit în fiecare turneu, după ce italianul, numărul unu mondial, și-a continuat încercarea de a-și apăra titlul la US Open cu o victorie în trei seturi, în turul al doilea, împotriva australianului Alexei Popyrin.

Italianul s-a impus la Australian Open și Wimbledon, dar la Roland Garros a pierdut în fața lui Alcaraz

Italianul Sinner, în vârstă de 24 de ani, a spus despre spaniolul Alcaraz, cu doi ani mai tânăr, de cinci ori câștigător al unui turneu Mare Șlem: ‘Știe cum să joace pe orice suprafață. Este favorit în fiecare turneu la care joacă’.

Sinner a continuat spunând că partida din turul al treilea împotriva canadianului Denis Shapovalov va fi un ‘meci dificil. Este imprevizibil și puternic fizic. Are potențial și trebuie să fiu atent. Va fi un meci destul de tactic; este crucial să încep să servesc mai bine. Apoi vom vedea’.

‘Știu cât de mult este în joc, voi face tot posibilul’, a adăugat el.

Ultima dată când Sinner l-a înfruntat pe Alcaraz a fost în finala turneului de la Cincinnati, când italianul a abandonat din cauza unui virus în primul set.

Italianul a câștigat două dintre turneele de Mare Șlem din acest an, Australian Open și Wimbledon, învingându-l pe Alcaraz, și a pierdut finala de la Roland Garros în fața spaniolului.