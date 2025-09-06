Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finala de la US Open. Cei doi se întâlnesc pentru a treia oară în ultimul act la un grand slam în 2025
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, episodul trei al sezonului 2025 din Grand Slam. După ce s-au înfruntat în finala de la Roland-Garros, apoi pentru titlul de la Wimbledon, numărul 1 şi numărul 2 mondial se vor lupta pentru trofeu duminică, la US Open. În joc este şi locul de numărul 1 mondial (ocupat în prezent de italian), care va reveni câştigătorului.
Alcaraz a dispus în trei seturi de sârbul Novak Djokovici, cap de serie 7, scor 6-4, 7-6 [4], 6-2,,şi, la doar 22 de ani, se califică pentru a şaptea sa finală de Grand Slam, unde va viza duminică, un al şaselea titlu, al doilea la New York după 2022.
În ciuda unei constanţe uimitoare în turneele de Grand Slam la 38 de ani, Djokovici a ajuns în semifinalele celor patru turnee majore ale sezonului fără să reuşească să se califice o singură dată în finală şi rămâne astfel la 24 de titluri.
Pentru a-l însoţi pe „Carlitos” în finală, Sinner – care a avut o problemă fizică în setul al doilea – l-a dominat pe canadianul Félix Auger-Aliassime în noaptea de vineri spre sâmbătă (6-1, 3-6, 6-3, 6-4).
Sinner va juca a cincea finală consecutivă în Grand Slam. A câştigat trei dintre ele şi a pierdut doar una, împotriva celui pe care îl va întâlni duminică: Carlos Alcaraz.
Este pentru prima dată în era Open când doi jucători vor disputa trei finale de Grand Slam în cadrul aceluiaşi sezon. Rafael Nadal şi Novak Djokovici au disputat patru finale consecutive, dar între 2011 şi 2012.