Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finala de la US Open. Cei doi se întâlnesc pentru a treia oară în ultimul act la un grand slam în 2025

Pentru a-l însoţi pe „Carlitos” în finală, Sinner – care a avut o problemă fizică în setul al doilea – l-a dominat pe canadianul Félix Auger-Aliassime în noaptea de vineri spre sâmbătă (6-1, 3-6, 6-3, 6-4).

Sinner va juca a cincea finală consecutivă în Grand Slam. A câştigat trei dintre ele şi a pierdut doar una, împotriva celui pe care îl va întâlni duminică: Carlos Alcaraz.

Este pentru prima dată în era Open când doi jucători vor disputa trei finale de Grand Slam în cadrul aceluiaşi sezon. Rafael Nadal şi Novak Djokovici au disputat patru finale consecutive, dar între 2011 şi 2012.