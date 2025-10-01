Jannik Sinner este conștient că nu are sens să se compare cu Djokovic

Tenismanul Jannik Sinner, care a câștigat miercuri turneul ATP 500 de la Beijing, după victoria sa în finală împotriva lui Learner Tien, a afirmat, într-o conferință de presă, că nu are sens să se compare cu Novak Djokovic, relatează site-ul eurosport.fr.

„Turneele devin din ce în ce mai lungi”, punctează liderul mondial

Câștigător al celui de-al 21-lea titlu din cariera sa, italianul respinge în continuare ideea de a fi comparat cu Novak Djokovic, învingător de șase ori în turneul din capitala Chinei și care pentru el aparține ‘unei alte categorii’.

Jannik Sinner este mare favorit pentru turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai, mai ales în absența rivalului său, Carlos Alcaraz, care a declarat forfait luni.

‘Și eu am ratat deja câteva turnee. Anul trecut, de exemplu, nu am jucat la anumite competiții. Depinde și de rezultatele pe care le obții. Dacă ajungi departe, precum Carlos anul acesta, care a ajuns practic în finală peste tot pe unde a mers… Turneele devin din ce în ce mai lungi. Masters-ul, de exemplu, durează practic două săptămâni. La un moment dat, trebuie să ratezi anumite turnee. De exemplu, am ratat turnee sezonul trecut pentru că am crezut că e mai bine pentru corpul și mintea mea. Anul acesta, nu am jucat la Toronto sau Montreal. Nu ai de ales. Pentru asta, spun: da, există turnee obligatorii, dar până la urmă, poți totuși să alegi. Am ales întotdeauna și voi continua să fac ce e mai bine pentru mine’, a declarat Sinner.

„Novak este într-o altă categorie pentru tot ce a realizat în cariera sa”, recunoaște Sinner

Întrebat despre noul său titlu de la Beijing, unde s-au impus de-a lungul anilor Novak Djokovic și Rafael Nadal, Sinner a recunoscut că ‘este frumos’ să-și poată pune numele alături de doi campioni.

‘Dar fiecare este diferit, fiecare are propriul său parcurs și propria sa carieră. Nu știu de câte ori au jucat aici, de fapt (…) Pentru mine, este un turneu foarte frumos. E rar să ajungi într-un loc nou și să câștigi imediat, dar asta s-a întâmplat pentru mine aici. Sunt la a treia finală în trei ani. Înseamnă mult, mă simt foarte bine aici’, a spus numărul doi mondial.

Întrebat dacă poate viza cele șase titluri câștigate de Djokovic la Beijing, el a răspuns: ‘Nu știu. Să mă compar cu Novak nu are sens, el este într-o altă categorie pentru tot ce a realizat în cariera sa. Sunt un băiat de 24 de ani care își dorește pur și simplu să joace cel mai bun tenis posibil. Știu că am câștigat niște titluri foarte importante în tânăra mea carieră, dar va trebui să vedem în timp dacă mă pot menține la acest nivel. Novak, Rafa (Nadal) și Roger (Federer) au realizat lucruri incredibile timp de mai bine de cincisprezece ani. Novak este încă în circuit și joacă un tenis extraordinar. Dar nu mă pot compara cu ei. Sunt aici ca să joc, să mă distrez. Sunt deja fericit că am putut câștiga două titluri aici, iar apoi vom vedea în viitor dacă pot câștiga și altele.’

Sinner a mai cucerit titlul la Beijing în 2023, după ce l-a învins pe rusul Daniil Medvedev în finală.