Jannik Sinner este în optimi la US Open

În cazul unei înfrângeri, italianul era sigur că îşi va pierde locul fruntaş în clasamentul ATP în favoarea marelui său rival Carlos Alcaraz (nr. 2). Spaniolul trebuie doar să obţină acelaşi rezultat ca Sinner la US Open pentru a recâştiga tronul mondial, după ce anul trecut a fost eliminat încă din turul al doilea.

În optimi, Sinner va evolua cu kazahul Alexander Bublik, locul 24 mondial.