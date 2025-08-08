Jannik Sinner este primul jucător calificat pentru Turneul Campionilor 2025

Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner a devenit vineri al doilea jucător calificat pentru Turneul Campionilor, Nitto ATP Finals 2025.

Competiția va disputa la Torino, pe Inalpi Arena

Jannik Sinner este liderul clasamentului ATP şi este singurul jucător care a ocupat această poziţie în cursul anului 2025.

Italianul în vârstă de 23 de ani a deţinut primul loc timp de 60 de săptămâni consecutive şi îşi va apăra titlul obţinut în 2024, când s-a impus în finala Turneului Campionilor.

În anul 2025, Sinner s-a bucurat de un parcurs remarcabil, câştigând două trofee majore pentru al doilea sezon consecutiv şi ajungând în finala ATP Masters 1000 la Roma.

Sinner şi-a apărat cu succes coroana la Australian Open şi a ieşit victorios la Wimbledon pentru prima dată, jucând şi finala de la Roland Garros, pierdută în faţa lui Alcaraz.

