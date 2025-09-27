Jannik Sinner, în sferturi de finală la Beijing (ATP)

Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner (2 ATP), principal favorit, s-a calificat sâmbătă în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce a trecut în optimi, în trei seturi, de francezul Terence Atmane (68 ATP), 6-4, 5-7, 6-0.

Italianul s-a impus după două ore și 22 de minute, reușind trei ași, fără a face vreo dublă greșeală, Atmane, venit din calificări, având 11 ași și făcând o singură dublă greșeală.

Sinner va juca în runda următoare împotriva ungurului Fabian Marozsan (57 ATP).