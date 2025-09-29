Jannik Sinner s-a calificat fără emoții în semifinale la Beijing

Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner (2 ATP), principal favorit, s-a calificat luni în semifinalele turneului ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce a trecut în sferturi, în două seturi, 6-1, 7-5, de ungurul Fabian Marozsan (57 ATP).

Două meciuri s-au încheiat cu abandonul unuia dintre jucători

Italianul s-a impus după o partidă de doar o oră și 22 de minute, reușind șapte ași și făcând o singură dublă greșeală, Marozsan având trei ași făcând trei duble greșeli.

Sinner va juca în penultimul act împotriva australianului Alex De Minaur (8 ATP, favorit nr. 3).

Rezultatele din sferturi: Jannik Sinner (Italia, cs 1) – Fabian Marozsan (Ungaria) 6-1, 7-5, Alex De Minaur (Australia, cs 3) – Jakub Mensik (Cehia, cs 7) 4-1 abandon Mensik, Learner Tien (SUA) – Lorenzo Musetti (Italia, cs 4) 4-6, 6-3, 3-0 abandon Musetti și Daniil Medvedev (Rusia, cs 8) – Alexander Zverev (Germania, cs 2) 6-3, 6-3.