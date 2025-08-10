Jannik Sinner s-a calificat în turul trei la Cincinnati, după cea mai rapidă victorie a sa în 2025
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 10 august 2025, ora 09:06,
Jannik Sinner, revenit pe terenuri la aproape o lună după victoria de la Wimbledon, l-a învins pe columbianul Daniel Elahi Galan, scor 6-1, 6-1, în primul său meci din turneul de la Cincinnati.
Numărul 1 mondial italian a câştigat primele cinci game-uri în 15 minute, fără a-i acorda nicio şansă adversarului său, clasat pe locul 144 şi trecut prin calificări.
El a câştigat meciul în 59 de minute, cea mai rapidă victorie a sa în 2025. „Nu ştiam la ce să mă aştept”, a declarat el după această revenire reuşită. „Sunt mulţumit, pentru că nu este uşor să joci aici”, precizând că „mingea se mişcă foarte repede şi trebuie să serveşti cu mare precizie”.
În turul următor, el va juca în compania canadianului Gabriel Diallo, locul 35 mondial.