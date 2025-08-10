Jannik Sinner s-a calificat în turul trei la Cincinnati, după cea mai rapidă victorie a sa în 2025

El a câştigat meciul în 59 de minute, cea mai rapidă victorie a sa în 2025. „Nu ştiam la ce să mă aştept”, a declarat el după această revenire reuşită. „Sunt mulţumit, pentru că nu este uşor să joci aici”, precizând că „mingea se mişcă foarte repede şi trebuie să serveşti cu mare precizie”.

În turul următor, el va juca în compania canadianului Gabriel Diallo, locul 35 mondial.