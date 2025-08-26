Jannik Sinner s-a calificat ușor în turul doi la US Open

La ultima sa apariţie pe circuit, în finala Masters 1000 de la Cincinnati, acum o săptămână, italianul părea epuizat, fiind nevoit să abandoneze (la 5-0) în faţa celui mai important adversar al său, spaniolul Carlos Alcaraz.

Potrivit acestuia, cauza ar fi un „virus” care provoacă accese de slăbiciune, de care s-au plâns şi alţi jucători prezenţi în Ohio. Vineri, Sinner a declarat că se simte mai bine, dar nu este încă 100%. Cu excepţia unei uşoare scăderi de ritm la sfârşitul setului al treilea, Sinner a trecut fără probleme de primul său meci din cadrul turneului de la New York, marţi.

„Sunt foarte fericit că sunt din nou sănătos”, a declarat el după această primă victorie. „Sunt foarte mulţumit de performanţa mea de astăzi”, a spus Sinner după ce a stat pe teren o oră şi 38 de minute.