Jaqueline Cristian a fost eliminată de Amanda Anisimova în turul trei la US Open
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 31 august 2025, ora 08:09,
Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, a fost eliminată, sâmbătă noapte, în turul trei la US Open, ultimul grand slam al anului.
Jaqueline a fost învinsă de americanca Amanda Anisimova, locul 9 WTA şi cap de serie 8, scor 6-4, 4-6, 6-2.
Meciul a durat două ore şi 10 minute.
Pentru prezenţa în turul trei, Cristian va primi un premiu de 237.000 de dolari.