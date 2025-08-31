Jaqueline Cristian a fost eliminată de Amanda Anisimova în turul trei la US Open

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 31 august 2025, ora 08:09,
Jaqueline Cristian. Foto: Profimedia
Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, a fost eliminată, sâmbătă noapte, în turul trei la US Open, ultimul grand slam al anului.

Jaqueline a fost învinsă de americanca Amanda Anisimova, locul 9 WTA şi cap de serie 8, scor 6-4, 4-6, 6-2.

Meciul a durat două ore şi 10 minute.

Pentru prezenţa în turul trei, Cristian va primi un premiu de 237.000 de dolari.

