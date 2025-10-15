Jaqueline Cristian a fost eliminată în sferturi la dublu

Perechea Jaqueline Cristian/Olga Danilovic (România/Serbia) a fost eliminată, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului Japan Open, de la Osaka, notează news.ro.

Cristian şi colega sa au fost învinse de echipa Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya (Ucraina/Japonia), scor 7-5, 5-7, 10-6, într-o oră şi 52 de minute.

Jaqueline Cristian a jucat miercuri şi la simplu. Cristian, locul 47 WTA, a trecut în optimi de favorita 8, sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro (40 WTA), scor 0-6, 6-4, 6-2, şi o va întâlni pe favorita principală, japoneza Naomi Osaka (16 WTA).