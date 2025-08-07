Jaqueline Cristian a pierdut în primul tur la Cincinnati
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 07 august 2025, ora 22:30,
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost eliminată joi, în turul întâi al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 52 WTA) a cedat în primul tur de la Cincinnati Open, fiind învinsă de jucătoarea cehă Marketa Vondrousova (26 de ani, locul 63 WTA).
Vondrousova s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-1, după un meci care a durat o oră şi zece minute.