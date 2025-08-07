Jaqueline Cristian a pierdut în primul tur la Cincinnati

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost eliminată joi, în turul întâi al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 52 WTA) a cedat în primul tur de la Cincinnati Open, fiind învinsă de jucătoarea cehă Marketa Vondrousova (26 de ani, locul 63 WTA).