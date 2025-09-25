Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la China Open, în 67 de minute

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 25 septembrie 2025, ora 14:38,
Jaqueline Cristian. Foto: Profimedia
Jaqueline Cristian. Foto: Profimedia

Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

Cristian a fost învinsă de sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, locul 48 mondial, scor 6-4, 6-0.

Meciul a durat 67 de minute.

Pentru prezenţa în primul tur, Cristian va primi 23.760 de dolari şi 10 puncte WTA.

Jaqueline Cristianwtachina open
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport