Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la China Open, în 67 de minute
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 25 septembrie 2025, ora 14:38,
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.
Cristian a fost învinsă de sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, locul 48 mondial, scor 6-4, 6-0.
Meciul a durat 67 de minute.
Pentru prezenţa în primul tur, Cristian va primi 23.760 de dolari şi 10 puncte WTA.