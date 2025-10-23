Jaqueline Cristian, eliminată în turul doi la Tokyo în 69 de minute
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 23 octombrie 2025, ora 10:08,
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în turul doi la turneul de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari, notează news.ro.
Cristian a fost învinsă în turul doi de sportiva rusă Ekaterina Alexandrova, locul 10 mondial şi favorită 3, scor 6-1, 6-2.
Meciul a durat o oră şi 9 minute.
Premiul pentru prezenţa în turul doi este de 15.700 de dolari şi 60 de puncte WTA.