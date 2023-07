Jaqueline Cristian, entuziasmată după ce a eliminat principala favorită de la Praga: „Aceasta a fost cheia”

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (122 WTA) a spus care a fost marele avantaj în meciul cu Marie Bouzkova (39 WTA).

„Nu am renunțat în niciun moment, aceasta a fost cheia”, a spus Jaqueline Cristian

‘Jaq’ a întâlnit-o în primul tur al competiției de la Praga pe părincipala favorită, cehoaica Marie Bouzkova. Aceasta este deținătoarea trofeului, după ce în finala de anul trecut trecea de rucoaica Anastasia Potapova cu 6-0, 6-3.

Cristian s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-4 și o va întâlni în turul următor pe cehoaica Barbora Palicova sau columbianca Emiliana Arango.

„Ne cunoaștem din perioada junioratului, știam la ce să mă aștept, nu avea să fie ușor, am avut până acum bătălii bune.

Am încercat tot ce se poate ca să mă țin de planul de joc discutat cu antrenorul meu, dar, evident, mă așteptam la un meci dur, scorul o demonstrează. Am reușit să câștig, asta înseamnă foarte mult pentru mine.

Cred că am fost foarte pozitivă, am crezut în mine până la ultimul punct și nu am renunțat în niciun moment, aceasta a fost cheia”, a spus ea după meci, potrivit gsp.ro.