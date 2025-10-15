Jaqueline Cristian este în sferturile de finală la Osaka
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat miercuri, 15 octombrie 2025, ora 09:14,
Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari, notează news.ro.
Cristian a trecut în optimi de favorita 8, sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro (40 WTA), scor 0-6, 6-4, 6-2.
Pentru un loc în semifinale, românca ar putea să o înfrunte pe favorita principală, japoneza Naomi Osaka (16 WTA), dacă aceasta o va învinge în optimi pe jucătoarea olandeză Suzan Lamens, locul 57 WTA.
Prin calificarea în sferturi, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un premiu de 6.815 dolari şi 54 de puncte.